В Баку задержаны еще 48 наркоторговцев

В результате проведенных сотрудниками Сураханского районного управления полиции очередных операций в поселках Говсан, Гарачухур, Амирджан, Бюльбюля, Ени Сураханы и Ени Гюняшли были задержаны 48 человек, занимавшихся незаконным оборотом и продажей наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе последних операций в Сураханском районе было изъято из незаконного оборота более 4 кг наркотических средств и психотропных веществ.

По фактам в Сураханском районном управлении полиции начато расследование. Задержанные лица привлечены к следствию. Сотрудники полиции продолжают оперативные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств на территории Сураханского района.