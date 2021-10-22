Переход всех учебных заведений на дистанционную форму обучения в ближайшие недели не планируется

В Азербайджане с момента начала занятий и по сей день 19 из 4 432 общеобразовательных учебных заведений (0,4%) и 505 из 89 674 классов (0,6%) перешли на дистанционную форму обучения, говорится в совместной информации министерств образования и здравоохранения.

В 72 из этих классов уже восстановлена очная форма обучения: «В настоящее время 433 класса продолжают получать образование в дистанционной форме. До сих пор 3 477 (0,2%) из 1 595 108 учеников, 2 494 (1%) из 229 871 работников школ заразились COVID-19. Число заражений по I-IV классам составляет 637 человек, V-IX классам — 1755 человек, X-XI классам — 898 человек».

В настоящее время учебный процесс в общеобразовательных школах продолжается в соответствии с действующими правилами, и в ближайшие недели не планируется переход всех учебных заведений на дистанционную форму обучения.

Отмечается, что для продолжения обучения в традиционном формате необходимо соблюдать социальную дистанцию, санитарно-гигиенические правила: «В случае инфицирования будет продолжен процесс перевода классов на дистанционное обучение. Перевод школ на дистанционное обучение возможен лишь в случае массового заражения в заведении. Об этом общественность будет предоставляться регулярная информация».