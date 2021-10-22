Экс-глава ИВ Кюрдамирского района приговорен к 8,5 годам лишения свободы

Завершено судебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова и других должностных лиц района.

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Джавида Сафарли были изучены документы, передает АПА.

На заседании выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор, ссылаясь на то, что собранные в отношении обвиняемых материалы были доказаны судебным следствием, запросил для Джейхуна Джафарова 10 лет лишения свободы.

После совещания был объявлен приговор, согласно которому экс-глава ИВ Кюрдамирского района приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.