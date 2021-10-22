Сахиба Гафарова — Маргарет Седерфельт: Недопустимо ссылаться на термин «нагорно-карабахский конфликт»

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт в рамках своего визита в Афины выразила протест против использования представителями международных структур термина «нагорно-карабахский конфликт».

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, спикер сказал, что недопустимо ссылаться на выражение «нагорно-карабахский конфликт».

С.Гафарова отметила, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в прошлом году благодаря исторической победе в 44-дневной Отечественной войне. Тем самым наша страна также сама выполнила резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, безоговорочного и полного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана. Нагорно-Карабахский конфликт уже навсегда вошел в историю. Для Азербайджана и региона начался новый этап. Это этап восстановления и строительства, отметила она.