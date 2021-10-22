Лидер турецкого Кипра почтил память Полада Гашимова

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар предоставил матери павшего генерал-майора азербайджанской армии Полада Гашимова плакетку и преподнес букет цветов в знак уважения к сынам Азербайджана, отдавшим жизни во имя Родины.

Глава ТРСК принял участие в церемонии предоставления «Наград за заслуги в Евразии – 2021» в Анкаре, передает «Анадолу».

Лидер турецкого Кипра выразил соболезнования Самае Гашимовой, дал высокую оценку героизму Национального героя Азербайджана, погибшего в июле 2020 года при предотвращении очередной провокации ВС Армении в направлении приграничного Товузского района Азербайджана.