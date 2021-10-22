В Баку муж задушил жену проволокой

В прокуратуру Гарадагского района поступила информация об убийстве 21 октября около 19 часов жительницы поселка Сахиль Алии Мамедовой 1990 года рождения.

Как сообщили в Гарадагской районной прокуратуре, были установлены обоснованные подозрения в том, что муж А.Мамедовой Вилаят Мамедов 1985 (г.р.) задушил жену проволокой в ходе ссоры.

В прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Вилаят Мамедов был задержан, следственные мероприятия продолжаются.