Арестованного шиитского богослова Сардара Бабаева обвинили в госизмене

Задержанному 19 октября шиитскому богослову, члену Объединения «Духовные деятели Азербайджана» Сардару Бабаеву предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена) УК Азербайджана, сообщает «Туран».

На основе представления следственного органа решением Сабаильского районного суда Баку избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Об этом сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

19 октября наряду с Бабаевым были задержаны еще 4 шиитских богослова. Однако об их судьбе пока ничего неизвестно.

Все задержанные обучались в Иране и считаются проиранскими религиозными деятелями.