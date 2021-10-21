«Вы вместе с Мехрибан ханум, как два крыла, объездили все села». Встреча Ильхама и Мехрибан Алиевых с общественностью Зангиланского района

20 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Зангиланского района. Информацию распространяет АЗЕРТАДЖ.

Поприветствовав представителей общественности района, президент Ильхам Алиев сказал: Добро пожаловать в Зангилан. После длительного перерыва – 27-летней армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину, мы вернули его. Наша доблестная армия, проявив героизм, ровно год назад освободила от захватчиков город Зангилан и несколько сел. Таким образом, 27-летней оккупации был положен конец. Сейчас я говорю «Добро пожаловать». Потому что я пригласил вас, чтобы мы вместе отметили здесь эту замечательную дату. Но после этого, когда я буду приезжать в Зангилан, «Добро пожаловать» будут говорить зангиланцы.

Депутат Милли Меджлиса Имамверди Исмайлов: Спасибо, господин Президент. Уважаемый господин президент, уважаемая Мехрибан ханым, разрешите поприветствовать Вас в этом живописном уголке нашего Зангезура — Зангилане. Благодаря Вам мы уже не является вынужденными переселенцами. Зангилан – это край с очень плодородной землей, здесь густые леса, природные ресурсы, залежи руды, реки и занимающие второе место в мире и первое в Европе природные платановые леса – всего не перечесть. Но было время, господин президент, когда мы приезжали в Горадиз, затем в Джоджуг Марджанлы и оттуда с тоской смотрели на наши земли. Волей судьбы теперь мы можем приезжать в родной край, куда еще вчера не могли ступить ногой, на самолетах благодаря тому, что здесь уже есть современный аэропорт. Большое спасибо. Наши мечты стали реальностью. То, что мы увидели, невозможно было представить даже в самом смелом воображении. Сегодня душа великого лидера, выдающейся исторической личности Гейдара Алиева рада. Зангиланцы никогда не забывают и не забудут спасительной миссии Гейдара Алиева. Если бы не эта великая историческая личность, то в 1993 году зангиланцы бросились бы в воды Араза, люди, дорога которым отовсюду была перекрыта, повторили бы судьбу жителей Ходжалы. Посмотрите, как справедлива логика судьбы. Гейдар Алиев стал спасителем зангиланцев, а Вы – спасителем Зангилана.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Зангилан – это действительно край с обворожительной природой. Впервые я посетил Зангилан в конце прошлого года, в декабре, и был восхищен этим краем. Величественные горы, зеленые леса, реки, климат – это действительно одно из самых красивых мест Азербайджана, и наша цель заключается в том, чтобы реконструировать Зангилан, потому что от старого Зангилана ничего не осталось. Вы сейчас видите, что ненавистный враг разрушил, можно сказать, все здания. Осталось несколько зданий, где размещались военнослужащие. Все остальные здания, дома во всех селах были разрушены с той целью, чтобы мы сюда не вернулись. Но мы вернулись, наша доблестная армия ровно год назад подняла в Зангилане флаг Азербайджана и изгнала врага с этих земель. После освобождения Зангилана уже открылась дорога на Губадлы, и спустя пять дней Губадлы был освобожден, после этого мы вышли на Лачинский коридор. Когда мы вышли к Лачинскому коридору враг, можно сказать, понял, что сопротивляться уже бессмысленно.

Сейчас начинается новый период для Зангилана, уже готовится генеральный план города. Одна из иностранных компаний победила в конкурсе, и считаю, что в ближайшие месяцы генеральный план будет представлен. С учетом этой естественной красоты будут построены современный очень красивый город, а также села. Вам тоже известно, что первый на освобожденных землях проект «умного села» был реализован именно в Зангиланском районе.

В апреле был заложен фундамент села Агалы. Сегодня перед тем, как приехать сюда, я ознакомился с ходом работ. Некоторые здания уже готовы, постараемся в начале следующего, а может, в конце нынешнего года начать переселение зангиланцев в Зангилан.

Имамверди Исмайлов: Господин президент, многие ведущие государства мира сегодня изучают военную модель Азербайджана. Модель победной истории, попавшую уже в учебники. Вы, как спаситель Карабаха и Зангезура, Верховный главнокомандующий, как историческая личность, благодаря которой Азербайджанское государство, азербайджанская армия, азербайджанский народ одержали Победу, вписали свое имя в историю золотыми буквами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Имамверди Исмайлов: В двадцать первом веке Вы сотворили невиданное доселе историческое чудо. Вы являетесь автором, архитектором этой Победы. Поэтому все мы, весь азербайджанский народ всей душой любим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Это наша общая победа, победа азербайджанского народа, потому что в период оккупации наш народ не сдался, не смирился с ситуацией, не забыл родные земли. Даже молодые люди, которые не видели этих земель, жили желанием освободить их, и именно они шли на смерть. В первых рядах шли именно эти парни, которые родились после оккупации, возможно, во время оккупации им было по 5-10 лет. Это говорит о том, что наш народ ждал священного Дня Победы, несмотря на все трудности, все страдания, ждал этого дня и верил, что он наступит. Мы просто приложили усилия для мобилизации всего нашего народа, воспитания молодежи в духе патриотизма. Конечно, мы укрепили нашу армию, экономику, расширили свои международные позиции и добились желаемого, добились исторической справедливости. Сегодня мы вместе с вами находимся здесь. Я в четвертый раз приезжаю в Зангилан. Я приезжал в декабре, ознакомился в то время с ситуацией. После этого приехал в феврале, тогда мы посадили в Беситчайском заповеднике, значительная часть которого была разрушена армянами, чинары. Во время апрельской поездки был заложен фундамент аэропорта. Сейчас я побывал там, уже идет подготовка земляных работ для полосы. Вам известно, что в советское время в Зангилане не было аэропорта. Но теперь будет не просто аэропорт, а международный аэропорт, и Зангилан станет транспортно-логистическим центром нашей страны, потому что отсюда проходит Зангезурский коридор, строится железная дорога, автодорога Горадиз-Агбенд. Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся желаемого. Хотя вначале армянская сторона сопротивлялась, сейчас они уже сами согласились с этим. Здесь, конечно, мягко говоря, немаловажна и наша роль. Поэтому уже решается вопрос открытия автодороги, решается вопрос железной дороги. Сегодня в Москве состоится очередная встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении, там еще раз прозвучит наша позиция. Таким образом, в Зангилане будут созданы современный транспортно-логистический центр, железнодорожный узел, автомобильные дороги – вся эта инфраструктура, будут летать транспортные, пассажирские самолеты. Параллельно с этим – охрана природы, рек. Вы знаете, в какое состояние армяне привели Охчучай. Охчучай – зона природного бедствия. Взятые там анализы свидетельствуют о том, что объем ядовитых веществ превышает норму, может быть, в 10, 20 раз. Мы очистим эти реки. Здесь будет развиваться горнорудная промышленность. Армяне вместе с иностранными компаниями незаконно эксплуатировали Вежнелинское золотое месторождение. Мы начали процесс подачи в суд на эти иностранные компании, очень скоро вы услышите. Их попытки уклониться от этого, можно сказать, бессмысленны, потому что все налицо. Они проводили незаконные работы на территории другой страны, незаконно вывозили отсюда золото и продавали его на мировых рынках. Мы привлечем к ответственности и тех, кто находился в сговоре с ними. Привлекли также международных юристов.

Уже проводится работа в области туризма, сельского хозяйства, транспорта, логистики, охраны окружающей среды и, конечно, создания условий для людей. Сейчас строится село Агалы. После утверждения генерального плана города Зангилан здесь тоже будет дан старт строительным работам. Зангилан станет очень современным регионом страны, имеющим большое значение. Не сомневаюсь, что мы сделаем это вместе с вами, нужны будут и ваши советы. Поэтому после представления генерального плана общественность тоже должна высказать свое мнение. Потому что вы, жившие здесь люди, хорошо знаете, что и где было. Наверное, и вы, видя эти руины, вспоминаете, что здесь находилось.

Имамверди Исмайлов: Господин президент, было бы грех не вспомнить, на территории нашего Зангиланского района находилась большая станция Миндживан. Какие только поезда не прибывали туда в советское время – Баку-Гафан, Баку-Норашен, Баку-Миндживан. Эти поезда были нашей мечтой. Люди, жившие в этих местах, в этих краях, сверяли свое время по графику движения поездов. Сегодня Вы открываете железные дороги Азербайджана в Зангезур и мир. Скоро по этим путям начнётся движение больших поездов. Они соединят Азербайджан с миром. Это говорит о Вашем большом стремлении к созиданию.

Президент Ильхам Алиев: Во время первой поездки я поехал в Миндживан и перед железнодорожной станцией обратился к азербайджанскому народу. Там, можно сказать, все разрушено. Ничего нет, они давно разобрали и увезли железнодорожные пути. Из этих рельсов они построили противотанковые укрепления. В полностью разрушенном состоянии находилось и здание станции.

Имамверди Исмайлов: Вы вместе с Мехрибан ханум, как два крыла, объездили все села Азербайджана, Зангезур, Карабах. Что самое важное? Вы знаете эти села, древние топонимы, восстанавливаете их, информируете нас о них, а также восстанавливаете историческую справедливость. Это очень важный фактор, потому что это забытые моменты в нашей истории. Мы должны восстановить их. Поэтому мы выражаем Вам глубокую признательность.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, отсюда будет открыта дорога в Нахчыван. Оттуда – в Турцию, а затем — в Европу.

Заслуженная артистка Алмаз Оруджева: Разрешите выразить Вам глубокую, бесконечную признательность за то, что вернули нам эти священные земли, на которой мы находимся, за возвращенные честь и достоинство, за то, что мы можем ходить с поднятой головой.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Алмаз Оруджева: Только что я побывала в родном очаге.

Президент Ильхам Алиев: Где он, ваш дом находился здесь?

Алмаз Оруджева: Да, там, если пройти немного вперед и повернуть налево.

Президент Ильхам Алиев: Дом сохранился или разрушен?

Алмаз Оруджева: Ничего не осталось, сохранились только место, камни. Ничего не может заменить эти родные, прекрасные чувства, эти воспоминания. Благодаря Вам мы ходим с высоко поднятой головой. Вы продемонстрировали, что являетесь выдающимся полководцем азербайджанской армии, азербайджанского народа. Большое спасибо. Желаю Вам здоровья, желаю, чтобы Вы всегда возглавляли этот народ, эту армию.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю вас.

Житель: Господин Президент, Эльнур сказал мне, что они не привезли кеманчу. Мехрибан ханым, я сказал, что без кеманчи в Зангилан приезжать нельзя. Вместе с Алмаз Оруджевой они приготовили прекрасный сюрприз.

Заслуженный артист Эльнур Ахмедов: Приветствую Вас, сердечно приветствую Мехрибан ханым на родной зангиланской земле. Я родился на этой земле, в селе Мамедбейли Зангиланского района, полюбил искусство, которое представляю. Да хранит Вас Аллах. Я особенно признателен Мехрибан ханым за выдающиеся заслуги в интеграции нашего мугама в мир.

Господин Президент, мы, мугамная группа «Карабах», — ханенде, народный артист Мансум Ибрагимов, мои коллеги Эльчин Гашимов и Кямран Керимов, вместе объехали с концертными программами весь мир. Но заветной мечтой каждого из нас, самой большой сценой в мире для нас стал проведенный на Джыдыр дюзю в Шуше во главе с Вами, во главе с Мехрибан ханым фестиваль «Харыбюльбюль». Для нас не было более важного, почетного дня. Господин президент, уважаемая Мехрибан ханым, самой большой моей мечтой было, чтобы моя кеманча зазвучала в родном селе, в том, пусть разрушенном доме.

Житель: Пусть звучит кеманча.

Эльнур Ахмедов: Выражаю Вам глубокую признательность за то, что создали нам эти условия.

Алмаз Оруджева исполняет мугам в сопровождении Эльнура Ахмедова.

Жители: Спасибо.

Алмаз Оруджева: Большое спасибо, Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, как поживаете? Знаешь этого мужчину, Мехрибан?

Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте, как поживаете? Это отец Шахрияра Мамедъярова?

Президент Ильхам Алиев: Отец Шахрияра Мамедъярова.

Первая леди Мехрибан Алиева: Рада вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Как дела у Шахрияра?

Гамид Мамедъяров: Большое спасибо. Все прекрасно, спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Господин Президент, я тоже благодарю Вас. На протяжении 26 лет мы начиная с 20 октября всегда обсуждали с друзьями и знакомыми, что делать, какое мероприятие провести, ведь приближается день оккупации Зангилана. Мы постоянно жили с этой печалью в своем сердце. Спасибо Вам за то, что сегодня мы уже отмечаем годовщину освобождения Зангилана от оккупации. Только что Вы отметили, что Зангилан превращается в крупный транспортный коридор, и это окажет огромное влияние на развитие региона. Суперсилы мира сегодня ведут борьбу за транспортные коридоры. Вы проделали большую работу. Все зангиланцы, весь Азербайджан желают Вам успехов в этом деле. Мы всегда поддерживаем Вас, находимся рядом с Вами. Желаем успехов. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Дата оккупации уже осталась в истории, она навсегда стерта. Сегодня есть новая дата – 20 октября.

Житель: Это главное. Сегодня день освобождения Зангилана, господин президент. Это самая большая Ваша заслуга перед Зангиланом, самый большой Ваш дар Зангилану. Спасибо.

Житель: Господин президент, от имени зангиланской молодежи и спортсменов я тоже хочу выразить Вам глубокую признательность за то, что Вы привезли нас в родные края. Да поможет Вам Аллах в этих делах.

Профессор Аделя Аббасова: Господин президент, выражаем Вам глубокую признательность. Мы находимся в этом прекрасном краю, Зангилане, живописном уголке Страны Огней – Азербайджана, золотом Зангилане, свободном Зангилане, богатом Зангилане. Эти чувства мы испытываем благодаря Вам. В эту минуту мы с гордостью смотрим на Вас, говорим, беседуем с Вами. Мы очень взволнованы. Аллах подарил нам эти прекрасные мгновения. От имени всех зангиланцев выражаю Вам признательность. Господин Президент, Вы — выдающаяся личность, претворившая в жизнь все мечты азербайджанского народа. Вы – великий, победоносный Полководец. Нигде в мире мы не видели такого государственного деятеля, как Вы. В ходе 44-дневной Отечественной войны Вы разрешили карабахский вопрос, который казался неразрешимым. Вы навечно вписали свое имя в победную историю Азербайджана.

Я одна из тех, кто остался от нашего рода. Мой отец также долго работал в Зангилане, 14 лет являлся председателем исполнительного комитета. Хочу сказать, что здесь прошли мои детские годы. Благодаря Вам Зангилан узнали во всем мире. Великий лидер говорил о Вас: «Я верю ему как самому себе и возлагаю очень большие надежды на его будущее». Вы – Президент каждого азербайджанца. Вы выполнили завет отца, благодаря Вам азербайджанский народ ходит с гордо поднятой головой, Вы превратили Азербайджан в государство-победителя.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Аделя Аббасова: Я много думала об этом, мне кажется в мире нет такого государственного деятеля, который бы, как Вы, за 44 дня одержал такую Победу. Вы заслуживаете за это самой большой награды в мире. Мы очень признательны Вам.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Мы знакомы друг с другом еще с Москвы. В то время мы вместе участвовали в гражданском обществе азербайджанцев, Азербайджанской ассамблее.

Аделя Аббасова: Я знаю о Вашей деятельности еще с Москвы, много видела и слышала. Помню, когда было создано это общество, великий лидер интересовался им. Был проведен Съезд азербайджанцев.

Хочу сказать, что эти чувства, эта радость, которые Вы подарили Азербайджану, должны быть особо отмечены. Я говорю от всей души. Может быть, немного волнуюсь, но говорю от души. Господин президент, весь азербайджанский народ очень любит Вас. Вы заслуживаете самой большой награды в мире.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Самая большая для меня награда – это находиться сегодня здесь вместе с вами.

Аделя Аббасова: Есть выражение, превратившееся в национальную гордость азербайджанского народа: Карабах – это Азербайджан! Да здравствует Азербайджан! Слава, слава!

Президент Ильхам Алиев: Слава азербайджанскому народу.

Аделя Аббасова: Слава азербайджанскому народу! Слава нашему Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Большое спасибо.

Житель: Господин президент, это — отец героя Отечественной войны, шехида Сурхая Ночуева. Вы присвоили ему почетное звание.

Отец шехида Абдул Ночуев: Во время 44-дневной войны мы постоянно следили за Вашими обращениями к народу. Каждый раз, когда перечислялись названия освобожденных от оккупации территорий, радости нашей не было границ. Мой сын, командир батальона, капитан Сурхай Ночуев героически стал шехидом в 44-й день войны в боях за Шушу.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу.

Абдул Ночуев: Соответствующим Распоряжением Вы присвоили ему звание Героя Отечественной войны. Выражаем Вам признательность за это. 27 сентября 2021 года было проведено шествие с Вашим участием и с участием Мехрибан ханым. Плакат с портретом Сурхая Ночуева находился там в первых рядах. Этот плакат по Вашему указанию передали нашей семье. Это стало самым большим подарком для нашей семьи. Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Ценой их жизни и крови мы освободили наши земли от оккупантов. Каждый человек, молодой человек, ставший шехидом, вечно будет жить в наших сердцах, в сердце азербайджанского народа. Для увековечения памяти шехидов проводится и впредь будет проводиться практическая работа. Шествие, организованное в День памяти, продемонстрировало единство всего азербайджанского народа, показало наше уважение к памяти шехидов. Пронесенные на шествии портреты по моему указанию были переданы семьям шехидов как прекрасная память. Потому что, хотя их нет с нами, но они вместе с нами вышли на это шествие Победы. То есть, в тот день там находился весь Азербайджан. Сегодня их душа рада. Они жили недолго, ушли из жизни молодыми, стали шехидами. Но они всегда будут жить в наших сердцах. Я, как президент, Верховный главнокомандующий, в вашем лице хочу выразить благодарность их родителям, потому что наши шехиды действительно шли на смерть сознательно. Все мы хорошо знаем, что прорвать, преодолеть эти укрепления в тяжелых боях, взобраться в горы – это, может быть, невиданный в истории пример героизма, особенно Шушинская операция. Это могли сделать только люди, воспитанные в национальном духе. Такие родители, как вы, растили их в национальном духе и подарили Родине. А они отдали Родине свою жизнь. Я сердечно поздравляю вас, выражаю признательность и крепко обнимаю.

Абдул Ночуев: Большое спасибо, господин президент.

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Была сделаны фотографии на память.

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Имамверди Исмайлов: Господин президент, когда мы учились в средней школе, в Зангилане бытовала добрая традиция. Мы собирали и приносили в эти горы, в эти живописные уголки природы мелкие речные камни. Мы составляли из этих камешков свои пожелания, слова, посвященные Родине. Вы написали новую историю, Вы являетесь ее автором. Поэтому учащиеся школы, которая будет построена в Зангилане, наша молодежь, перед глазами которой разворачивается современная история, история нашей Победы, вновь соберет камешки и под величественно развевающимися флагами Азербайджана начертит на этих холмах карту Азербайджана и напишет новые слова. Напишет «Карабах – это Азербайджан!». Слава спасителю этого края! С великим возвращением, господин президент!

Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы также открыли подстанцию. Как мне сообщили, в советское время общая потребность Зангиланского района в электроэнергии составляла всего 7 мегаватт, потому что население было не очень большим. А теперь мы с учетом дальнейшего развития построили подстанцию на 50 мегаватт. К тому же, население увеличилось. До оккупации население Зангиланского района составляло чуть более 30 тысяч человек. Сегодня оно достигло 45 тысяч человек, и я уверен, что все зангиланцы приедут и будут жить здесь, в таком красивом месте, на родной земле.

Житель: Благодарим, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы восстанавливаем и мечеть.

Ахунд: Я был ахундом этой мечети. Благодарим и Мехрибан ханым. Я еще раз признателен Вам за то, что подарили нам эти радостные дни. По существу мы благодаря Вам получили возможность вернуться в Зангилан. Господин Президент, от имени всех зангиланцев благодарю Вас.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Фонд Гейдара Алиева занимается восстановлением мечети, там уже установлены и щиты. Мы, находясь здесь, символически заложили ее фундамент. Мы ее тоже восстановим.

Первая леди Мехрибан Алиева: Ту оставшуюся часть.

Президент Ильхам Алиев: Да, мы восстановим оставшуюся древнюю часть. Мне сказали, что в советское время там был клуб или склад.

Житель: Там лес нашего села. Один из больших лесов Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев: Ваше село находится здесь?

Житель: Да, село Венедли, оно внизу. Все леса вырубили — липа, дуб, граб. Это был один из густых лесов, где росли очень известные в истории деревья.

Президент Ильхам Алиев: Они вырубили и вывезли деревья. Находясь в Беситчае, мы увидели, что сожгли даже пни. Вырубили и сожгли деревья. От Беситчайского заповедника осталась лишь часть, там была обширная территория площадью 100 гектаров.

Житель: Да, раньше это был государственный заповедник.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы тоже отметили, это первый в Европе платановый лес.

Житель: Господин Президент, сколько волнений Вы, как Верховный главнокомандующий, полководец, пережили за 44 дня. Принять такое решение в это сложное для мира время, завершить войну такой Победой, с таким профессионализмом управлять всем – это свидетельствует о Вашем настоящем лидерстве. Большое спасибо, господин Президент, мы очень признательны.

Президент Ильхам Алиев: Вам спасибо.

Житель: В день освобождения Зангилана Вы собрали зангиланцев на этой земле. Большое спасибо, мы признательны.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: История не забывается.

Президент Ильхам Алиев: Это исторический день. История будет всегда. 20 октября навсегда останется как день Победы как для зангиланцев, так и для всего нашего народа, потому что освобождение каждого города – это исторический день Победы.

Жители: Господин президент, Мехрибан ханым, пусть наступит день, когда мы сможем встретить Вас в благоустроенном Зангилане. Желаем Вам успехов. Большое спасибо, Иншаллах, будем ждать Вас в благоустроенном Зангилане.

Первая леди Мехрибан Алиева: Иншаллах. Да хранит вас Аллах. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз поздравляю.

Жители: Спасибо, спасибо за все.

