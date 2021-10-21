TƏBİB предупредило население об опасности штамма «дельта плюс»

Штамм коронавируса AY.4.2, о котором часто пишут как о новой мутации, на самом деле не является чем-то новым. Об этом сказал Trend заместитель директора по научной работе НИИ профилактики Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Акиф Гурбанов.

По его словам, этот штамм был идентифицирован еще июле нынешнего года.

«Его называют «дельта плюс». Основная особенность этого штамма заключается в том, что он подвержен двойной мутации, распространяется быстрее и демонстрирует определенную резистентность к антителам в организме», — сказал Гурбанов.

Замдиректора института также сообщил, что этот штамм коронавируса наиболее широко распространен в Великобритании, где на его долю приходится шесть процентов от общего числа случаев заражения.

«Штамм «дельта плюс» — мутировавший вариант COVID-19. Мы можем ожидать аналогичных мутаций и в будущем. Дискуссии о стремительном распространении этого штамма, в частности, среди детей, а также о степени тяжести вызванного им заболевания все еще продолжаются. Обобщенного научного заключения по этому поводу пока нет.

Эксперты пришли к выводу, что используемые в настоящее время вакцины эффективны и против штамма AY.4.2″, — сказал Гурбанов.