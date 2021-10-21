«Русская рулетка» грибного сезона в Азербайджане  

Осень – самое красивое время года, но красота эта таит в себе одну существенную опасность, с которой, к сожалению, сталкиваются многие жители Азербайджана, особенно жители районов страны. Речь идет о грибах, столь любом, но весьма опасном лакомстве.

В основном, жители Баку разнообразят рацион шампиньонами и вишенками, но любители так называемой «грибной охоты» отправляются в леса с целью разнообразить грибное меню более экзотическими видами, которые не встретишь ни на прилавках магазинов, ни у торговцев, предлагающих товар на улицах.

Одним из самых любимых лакомств на столе, особенно на праздничном, являются маринованные или соленые опята – безопасный вид грибов, растущий колониями. Но опасность заключается в том, что вместе с безопасным грибом в бочку с засолом могут попасть и ядовитые, смертельно опасные грибы. А потому собирать, сортировать и готовить грибы должны профессиональные грибники, много лет занимающиеся сбором и умеющие отличить съедобный гриб от токсичного экземпляра.

А потому покупать опята у непроверенных торговцев в сомнительных пищевых точках – дело очень рискованное. Хоть и уверяют они, что грибы безопасны, но если вдруг что пойдет не так, доказать, как говорится, не успеешь.

Жители столицы, любители соленых опят, «по грибы» ходили к молоканке Полине, торговавшей солениями на Тезе Базаре, но сейчас базар закрыт.

Но если жители столицы знают «грибные точки», где можно покупать проверенный товар, то жители районов зачастую попадаются на ядовитые аналоги.

Так, пару дней назад жители села Тасмаслы Гахского района 47-летний Мубариз Гасымов, его сын, 12-летний Мурад Гасымов и родственник, 9-летний Ибрагимхалил Гасымзаде, по предварительным данным, были переведены в Республиканский токсикологический центр, расположенный в Баку, с диагнозом «отравление грибами». Мурад Гасымов и И.Гасымзаде скончались.

Вчера вечером произошел еще один случай отравления: житель села Даглы Загатальского района Ибрагим Мехтиев был доставлен в центральную больницу Загаталы.

При обследовании ему поставили диагноз отравление грибами. Состояние больного оценивается как среднетяжелое.

В связи с участившимися случаями отравления грибами заведующий отделом токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов обратился к населению, отметив, что обращений пока не так много из-за того, что грибной сезон только начинается, и потому в этом месяце в связи в Клинический медицинский центр в связи с отравлением обратились 4-5 человек. Эти пациенты были обследованы и выписаны домой. По словам Магсудова, по сравнению с прошлым годом увеличения числа случаев отравления грибами нет. В прошлом году было до 20 обращений.

Магсудов прокомментировал и вышеуказанные случаи отравления, посетовав при этом, что отравившихся грибами детей доставили к нам поздно. Если бы это доставили раньше, возможно был бы шанс их спасти.

Он отметил, что грибы – это сложный белковый продукт питания, и не каждый желудочно-кишечный тракт способен переварить его: врач советует людям не покупать грибы, собранные на обочине дороги, и самим не собирать их, лучше покупать грибы в магазине, но следует проверять срок годности. Кроме того, на упаковке обязательно должно быть указано название фирмы-производителя и срок годности. Все эти моменты очень важны и нельзя пропускать предостережение мимо ушей.

Далее врач рассказал о признаках отравления: наблюдаются боли в желудочно-кишечном тракте, кашель, тошнота, рвота, повышение температуры и диарея. Как только эти симптомы появится, необходимо срочно обратиться к врачу-инфекционисту, так как отравление считается инфекционным заболеванием. Ни в коем случае нельзя лечиться в домашних условиях, это может закончиться летальным исходом.

Охотник Заур Туаев рассказал о тонкостях и опасностях «грибного сезона». Он отметил в блиц-интервью Minval.az, что грибные походы – одно из любимых развлечений жителей города, зачастую люди через социальные сети находят единомышленников и отправляются в леса. Но отправляясь в такие походы очень важно, чтобы группу возглавлял профессионал грибной «охоты», дающий правильные рекомендации при сборе этого вкусного, но довольно опасного продукта питания.

— Грибов в это время года очень много. Хотя и весной, и даже летом грибы также встречаются в лесах Азербайджана. Но далеко не все знают, где их собирать. Кроме того, далеко не все знают, какие именно грибы можно употреблять в пищу. К примеру, Исмаиллинские леса – грибная зона, особенно в районе крепости Джаваншира на территории села Талыстан.

Много грибов в лесах Хызы, особенно по направлению селения Гызылгазма. Там можно собрать белые грибы, подберезовики, зонтики, лесные шампиньоны). Довольно много грибов в лесах Набрани. Шампиньоны есть и на холмиках слева от дороги на Сиязань, на участке после Бешбармага. Много грибов и в Лянкаранской зоне. Но если в лесу много грибов – это отнюдь не значит что все они пригодны для стола. Главное – уметь отличать съедобные грибы от несъедобных и уметь распознавать грибы внешне. Главная ошибка непрофессиональных «охотников за грибами» заключается в том, что они собирают все подряд, а ведь опасность заключается в том, что ядовитые и внешне очень похожие аналоги растут впритык со съедобными экземплярами. И потому сбор непрофессиональный грибов очень часто называют точным термином «русская рулетка». Далее: сорвал гриб – осмотри тщательно. Проверка обязательна, так как от этого зависит не только здоровье, но и жизнь, а потому лучше еще раз перестраховаться, чем отнестись халатно.

ВНИМАНИЕ!

Следует обращать внимание на внешний облик гриба: если он поврежден плесенью, гнилой, с червоточинами – хоть и относится к разряду съедобных, то лучше его выбросить. Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу грибы, собранные вдоль дороги или растущие около железнодорожного полотна: они пропитаны токсинами и несут в себе большую опасность для здоровья.

Так что если вы увидели россыпь грибов – пусть даже съедобных — возле дороги, ни в коем случае нельзя их собирать. Самые хорошие грибы, как правило, растут в глубине леса, таким образом, они впитывают в себя полезные вещества почвы, а не вредные токсины. Кстати, в городских парках, в том числе и в Ботаническом саду, тоже растут грибы, но это отнюдь не значит, что их можно собирать и есть. От таких грибов лучше отказаться. Во времена СССР жители города занимались сборами грибов на лесополосе Баиловской горы и пос. Бадамдарт, чтобы не уходить далеко от дома. Но надо отметить, что в те времена экология была другая, и в грибы не поступало большое количество городских токсинов из почвы, воздуха и воды.

Заур Туаев отметил, что есть еще одна опасность, которую таят в себе грибы – даже те, что вполне пригодны к употреблению:

— Если гриб недостаточно прожарить или сварить, то желудочно-кишечное расстройство вам обеспечено. Тем более людям, страдающим гастроэнтерологическими заболеваниями. Запомните: грибное блюдо должно вариться или тушиться не менее получаса. Тогда блюдо можно употреблять в пищу.

Ошибочно думать, что признаки отравления появляются максимум через час: иногда этот процесс затягивается на 5-6 часов, бывает, что и 12. Признаки отравления – боли в животе, сильная изжога, «грибная» отрыжка, повышение температуры тела, рвота, диарея, сильная слабость и потеря ориентации в пространстве. Иногда – потеря сознания. При первых же симптомах нужно немедленно обращаться к врачу, ни в коем случае не тянуть. К похожим симптомам приводит и переедание грибами, потому что продукт этот для желудка тяжелый, особенно для детей. Если ешь грибы, надо знать меру, иначе очень легко перепутать симптомы отравления с симптомами переедания.

Яна Мадатова