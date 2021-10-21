Завтра в Баку будет облачно

22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 11-13, днем — 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 0, днем от 0 до 2 градусов тепла.