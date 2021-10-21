Зангиланский аэропорт сможет принимать все типы самолетов

Зангиланский международный аэропорт сможет принимать все типы воздушных судов, в том числе тяжелые грузовые самолеты.

Об этом заявил генеральный директор ООО AzVirt Кямиль Алиев, информируя президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Напомним, что строительство аэропорта со взлетно-посадочной полосой протяженностью 3 000 метров началось в мае этого года. Географическое положение региона и имеющиеся здесь возможности создают благоприятные условия для превращения Зангилана в международный транспортно-логистический центр. Кроме того, этот аэропорт будет играть большую роль в будущем успешном социально-экономическом развитии Зангилана.

Строительные работы планируется завершить в 2022 году.