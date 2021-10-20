Президент Алиев анонсировал переселение зангиланцев

«Сейчас начинается новая эра Зангилана, и подготавливается генеральный план города. Одна иностранная компания выиграла конкурс, и я думаю, что генеральный план будет представлен в ближайшие месяцы».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

Глава государства сказал, что с учетом этой естественной красоты будет построен современный, очень красивый город: Первый проект «Умного села» на освобожденных землях реализуется именно в Зангиланском районе. Некоторые здания уже готовы, и мы постараемся начать переселение зангиланцев в начале следующего года, возможно, в конце этого года», — приводит его слова «Репорт».