Директор Гусарской ЦРБ задержан с поличным при получении взятки

Директор Гусарской центральной районной больницы (ЦРБ) был задержан при получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании информации, поступившей о незаконных действиях директора Публичного юридического лица «Гусарская центральная районная больница», Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Было установлено, что директор Публичного юридического лица «Гусарская центральная районная больница» TƏBİB Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджанской Республики Зейналов Мубариз Агакерим оглу получил 1000 манатов из 2000 манатов, которые потребовал от врача-стоматолога данного лечебного учреждения в качестве взятки за включение стоматологической установки в список оборудования, которое будет приобретено больницей за счет бюджетных средств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 19.10.2021 года М.Зейналов был задержан при получении оставшихся 1000 манатов в своем служебном кабинете в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.1 (получение взятки), М.Зейналов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.