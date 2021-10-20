Арестована жительница Барды, продававшая женщин в секс-рабство в Турцию

Главное управление по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел (МВД) арестовало жительницу Бардинского района, занимавшуюся торговлей людьми, передает АПА.

В результате оперативных мер, принятых сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД было установлено, что жительница Бардинского района Гулиева Айтекин Вагиф гызы отвозила гражданок Азербайджанской Республики в город Самсун Турецкой Республики и подвергала их там сексуальной эксплуатации. Возбужденное по факту уголовное дело было отправлено на следственное рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Решением суда под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Рахиба Салманова А.Гулиева была признана виновной по статьям УК 144-1.2.1, 144-1.2.2 и 144-1.2.4.1 и приговорена к 8 годам лишения свободы.