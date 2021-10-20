Стали известны некоторые подробности в связи с отравлением грибами семьи в Гахе

Стали известны некоторые подробности в связи с отравлением грибами и смертью двух детей в Гахском районе.

Как сообщил АПА зять находящегося на лечении в Баку после отравления грибами Мубариза Гасымова Сеймур Гаджизаде, вечером 17 октября его тесть М.Гасымов, его сын, 12-летний Мурад Гасымлы и племянник, 9-летний Ибрагимхалил Гасымзаде поели в их доме грибы, собранные на территории села.

Утром 18 октября они обратились с признаками отравления в приемное отделение Гахской центральной районной больницы. В больнице им сделали промывание желудка и в связи со стабилизацией состояния здоровья выписали домой. В течение дня у них проявлялись признаки отравления. В ночь с 18 на 19 октября у всех троих пострадавших признаки отравления усилились. Утром 19 октября М.Гасымов, Мурад Гасымлы и Ибрагимхалил Гасымзаде вновь обратились в Гахскую ЦРБ. В связи с наличием у них острых признаков отравления в тот же день их отправили в Республиканский токсикологический центр.

Отметим, М.Гасымлы и И.Гасымзаде скончались в Республиканском токсикологическом центре, состояние М.Гасымова оценивается как среднетяжелое.