Депутат предложил мужьям платить женам за домашнюю работу

«В различных сферах жизни мы наблюдаем насилие в отношении женщин».

Об этом председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев сказал на конференции «Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин», передает АПА.

По данным ВОЗ, одна из трех женщин в мире подвергается насилию либо дома, либо на работе: «Сегодня неработающие женщины составляют 57,5%. И это несмотря на то, число женщин в трудоспособном возрасте превышает число мужчин. Основная дискриминация здесь заключается в том, что женский труд не ценится, как мужской. Это так во всем мире. В Азербайджане женский труд ценится меньше, чем мужской. Основа этого — экономическая свобода. Если не будет экономической свободы, мы не сможем обеспечить и социальную свободу. 77% неоплачиваемых часов работы по дому, связанных с уходом за членами семьи, приходится на женщин. Эту работу должен оплачивать мужчина. Потому что, если в доме нет женщины, мужчина должен нанять кого-то для домашней работы. В сфере научно-технической деятельности заработная плата женщин составляет лишь 47% от заработной платы мужчин. В сфере здравоохранения и социальных услуг этот показатель составляет 63%. Хотя женщин в этой сфере гораздо больше, чем мужчин. Женщин-предпринимателей также меньше, чем мужчин, в 3,7 раза».