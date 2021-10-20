Глава СГБ: Поездки в Карабах возможны только с использованием территории Азербайджана, а не Армении

19 октября начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев принял делегацию Международного комитета красного креста (МККК) во главе с вице-президентом Жилем Карбоннье.

Как сообщает СГБ, на встрече были обсуждены связи между МККК и нашей страной, представляющие взаимный интерес вопросы, связанные с осуществлением гуманитарной миссии организации.

Касаясь вопроса поиска наших граждан, пропавших без вести в первой и второй карабахских войнах, генерал-полковник Али Нагиев выразил надежду на то, что МККК и впредь будет играть активную роль в этом направлении и вносить важный вклад. Также было отмечено, что с учетом новых реалий в регионе, поездки представителей МККК в регионы, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана, возможны только с использованием территории нашей республики, а не Армении.

Кроме того, в ходе беседы была широко обсуждена тема возвращения в страну выходцев из Азербайджана и членов их семей из Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ирака.

Вице-президент МККК Жиль Карбоннье выразил удовлетворение отношениями полезного сотрудничества с правительством Азербайджана и выразил уверенность в том, что совместная плодотворная деятельность по решению указанных вопросов будет продолжена.