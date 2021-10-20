В Зангилане обеспечено вещание 8 теле- и 2 радиоканалов

Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, в том числе работы станций теле- и радиовещания на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, ПО «Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь» Министерства цифрового развития и транспорта с использованием существующей 30-метровой вышки Миндживанской радиовещательной станции, расположенной в поселке Миндживан Зангиланского района, обеспечено вещание 8 ТВ и 2 радиоканалов в городе Зангилан и более чем в 10 селах Зангиланского района.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению вещания на других освобожденных от оккупации территориях. До конца текущего года планируется восстановить работу станции Шахйери, расположенной на территории села Шахйери поселка Гадрут Ходжавендского района.