В Великобритании распространяется более заразный, чем «дельта», штамм

В Великобритании распространяется новый штамм коронавируса AY.4.2 — вариант известного штамма «дельта», сообщила газета Financial Times.

Эта мутация может быть на 10–15% более заразной, чем индийский штамм, предупредили эксперты из Института Сенгера в Кембридже и Института генетики в Университетском колледже Лондона.

По их словам, на новый вариант приходится почти 10% всех случаев заражения в Великобритании. Он активно распространяется, но пока все же медленнее, чем первоначальный дельта-вариант, когда его завезли в страну из Индии в начале года.

Число заразившихся коронавирусом вновь начало расти в Великобритании с середины сентября. За минувшие сутки в стране выявили 44,6 тыс. новых инфицированных, умерли 57 человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Общее число случаев заражения COVID-19 в Британии достигло 8,4 млн человек, скончались 138,5 тыс.

В то же время точно сказать, что новый штамм будет опаснее или намного заразнее прошлых вариантов, нельзя, отметили опрошенные РБК эксперты.

«Сейчас насчитывают около 50 производных от дельта-вариантов, но ни один из них не стал более конкурентоспособным из-за изменения каких-то свойств. Вариант AY.4.2,безусловно, заслуживает пристального внимания. Если 8–10% случаев заболевания COVID-19 в Англии связано с этим вариантом, значит, он имеет потенциал к дальнейшему распространению», — сказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Однако насколько AY.4.2 заразнее, чем «дельта», предстоит еще выяснить, продолжил он. «Подождем публикаций в научных журналах. Если даже он в самом деле на 10–15% более заразен, чем исходный штамм «дельта», то это небольшой прирост. Для сравнения, штамм «дельта» на 100% (в два раза) более заразен в сравнении с «нулевым» уханьским штаммом», — отметил эксперт.

Новые штаммы обычно лучше приспосабливаются к человеческому организму, и иногда происходит так, что они становятся менее зловредными, отметил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. При этом когда новый вариант распространяется больше — заболевают больше людей, «чисто арифметически число заболевших растет, но летальность может снижаться», говорит эксперт.

«Мы очень часто говорим о вирусах как об умных существах, так вот умный вирус не хочет убивать, ему это невыгодно. Поэтому нельзя говорить, что вирус, который лучше распространяется, более опасен», — заключил Малышев.