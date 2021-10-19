Азербайджан презентует товарный знак «Made in Karabakh»

В рамках Азербайджанской международной выставки «Rebuild Karabakh» — «Восстановление и развитие Карабаха», которая пройдет 20-22 октября 2021 года в Бакинском экспо-центре, будет презентован товарный знак «Made in Karabakh», сообщил проектный менеджер организатора выставки компании «Caspian Event Organizers» Рашад Гадимов.

По его словам, речь идет о выводе на рынки под этим товарным знаком различной продукции, произведенной в Карабахской зоне, сообщает АПА.

«Различные министерства предоставляют разную статистику. Например, Карабах – зона с высоким потенциалом альтернативной энергии, поэтому там строят «умные села». Путем использования солнечной энергии создают системы освещения. Под товарным знаком «Made in Karabakh» можно вывести на рынки как сельскохозяйственную продукцию, так и другие виды продукции», — отметил Р.Гадимов.