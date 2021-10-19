В Баку будет пасмурно и дождливо

Обнародована погода на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщают в МЭПР.

Температура воздуха ночью составит 12-14° тепла, днем-14-16° тепла. В Баку ночью ожидается 12-14° тепла, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм ртутного столба до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются ливни, в горных районах возможен снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем 16-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.