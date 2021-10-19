Обнародована статистика заражения COVID-19 по стране и Баку

Обнародована статистика заражения COVID-19 по стране.

Как передает «koronavirus.info», самый высокий уровень инфицирования приходится на Баку — 54.0 процента. На Абшероне этот показатель составляет 13.4 процента, на Аран приходится — 12.2 процента, 7.1 процента — в Гяндже-Газахе, 3.6 процента — в Шеки-Загатале, 3.1 процента — в Губе-Хачмазе, 2.5 процента — в Лянкяране, 2.3 процента — в нагорном Ширване и 1.5 процента — в Верхнем Карабахе.

В Нахчыване заболеваемость составляет 0.06 процента, а внешнее заражение — 0.4 процента.

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Показатель инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.6%, в Хатаинском районе — 13.6%, в Ясамальском районе — 11.7%, в Сабунчинском районе — 11.8%, в Сураханском районе — 8.4%, в Наримановском районе — 7.8%, в Насиминском районе — 7.6%, в Хазарском районе — 7.6%, в Низаминском районе — 7.1%, в Сабаильском районе — 4.9%, в Гарадагском районе — 4.4%, в Пираллахинском районе — 0.5%.