Новым символом Физули станет Площадь флага

«Физулинский мемориальный комплекс будет создан в центральной части города. На месте, где мы находимся, на территории 5 гектаров, будут созданы Музей оккупации, Мемориальный комплекс, на прилегающей территории будет заложен Парк Победы. Кроме того, на возвышенности будет создана Площадь флага».

Об этом председатель Комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев сказал на церемонии закладки фундамента Музея Победы в Физули президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой.

Анар Гулиев отметил, что Площадь флага будет создана на самой высокой точке города: «Уверены, что она станет новым символом Физули. Особенно в вечерние часы она будет видна отовсюду благодаря световым эффектам. Музей будет состоять из 6 основных залов, каждый из которых будет посвящен одной теме и повествовать о стратегическом значении Физули и Карабаха. На нижнем этаже музея будут представлены возведенные армянскими оккупантами укрепления. Кроме того, будет зал, посвященный превосходно выстроенной нашими военнослужащими стратегии при освобождении Физули. Также будет организована отдельная экспозиция, посвященная виду Физули после освобождения от оккупации, его нынешнему состоянию и, естественно, памяти наших шехидов. Музей будет размещаться в большом парке, где также планируется возвести памятник Победы» (цитата по АЗЕРТАДЖ).