Глава государства: Основным праздником независимости для нас является 28 Мая

«18 октября – исторический день. Тридцать лет назад Азербайджан провозгласил государственную независимость. Как вам известно, по моей инициативе Милли Меджлис Азербайджана внес поправки, связанные с нашими национальными праздниками. Считаю, что эти поправки полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 17 октября в ходе встречи с представителями общественности Физулинского района.

Президент Ильхам Алиев отметил, что основным праздником независимости для нас является 28 Мая – день образования Азербайджанской Демократической Республики: «Мы по праву гордимся тем, что первая в мусульманском мире демократическая республика была создана именно азербайджанским народом. Сегодня мы, как независимая страна, являемся преемниками Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджан — правопреемник Азербайджанской Демократической Республики. А 18 октября 1991 года была восстановлена независимость. Принятые поправки положили конец именно этому несоответствию, и это должен знать каждый». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.