Коронавирус бушует в бакинских вузах

В Бакинском государственном университете 2 группы переведены на дистанционное обучение.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщила пресс-секретарь Бакинского государственного университета (БГУ) Гюнель Оруджалиева.

Она отметила, что в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом в 2 группах SABAH, эти группы на 14 дней переведены на дистанционное обучение.

Помимо этого, в Азербайджанском техническом университете у 3 студентов так же выявлено заражение коронавирусом. По этой причине группы, в которых учатся заразившиеся студенты, перешли на дистанционное обучение.