Лавров и президент Красного Креста обсудили Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник обсудил по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером гуманитарную ситуацию в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«В ходе телефонного разговора Лавров и Маурер обменялись мнениями по тематике кризисного реагирования в различных регионах мира, включая гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Мьянме и зонах внутриукраинского и нагорно-карабахского конфликтов», — говорится в сообщении.

Стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию по направлениям, представляющим взаимный интерес.