За прошедшую неделю саперы разминировали свыше 140 га освобожденных территорий

Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили в Агентстве, с 11 по 16 октября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах обнаружено 140 противопехотных, 27 противотанковых мин, а также 1 146 неразорвавшихся боеприпасов.

За отчетный период разминировано 141,9 гектара.

За прошедший месяц Агентство очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов 634 гектара освобожденных территорий.