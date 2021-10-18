Азербайджан накроют интенсивные дожди

Обнародован прогноз погоды на 19 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные. Будет дуть северо-западный ветер, сообщили в МЭПР.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 14-16°, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность – 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в горах возможен снегопад. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-16°, днем 19-24° тепла, в горах ночью от 0 до 5° тепла, днем 5-10° тепла.