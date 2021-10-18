Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости.

В публикации говорится:

«Сегодня мы отмечаем День восстановления независимости, олицетворяющий суверенность государства, свободу, силу духа и солидарность нашего народа. Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, желаю каждому нашему соотечественнику крепкого здоровья, любви, радости и счастья. Прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Да будет вечной государственная независимость Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране!».