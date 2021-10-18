Ильхам Алиев поздравил народ с 30-й годовщиной восстановления независимости

Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу по случаю 30-й годовщины восстановления независимости.

В поздравлении главы государства говорится, что с принятием законопроекта, выдвинутого по его инициативе, с этого года 18 октября будет отмечаться в нашей стране как День восстановления независимости.

«Сегодня впервые за 30-летнюю историю независимости мы как народ-победитель, обеспечивший свою территориальную целостность, отмечаем годовщину восстановления нашей независимости как победившего народа. Еще раз сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим знаменательным событием нашей истории», — говорится в поздравлении.