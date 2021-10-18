На Каспии по нарушителям границы Азербайджана был открыт предупредительный огонь

На Каспийском море была предпринята попытка нарушить границу Азербайджана.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), 16 октября 2021 года примерно в 23:00 пункты технического наблюдения Береговой охраны ГПС были выявлены и взяты под контроль три неизвестные цели, которые вошли в территориальные воды Азербайджанской Республики на Каспийском море с южного направления и продвигались к северу.

Для задержания неизвестных плавучих средств на это направление были немедленно направлены пограничные сторожевые корабли, охраняющие государственную границу в Каспийском море. Они предотвратили дальнейшее движение неизвестных плавучих средств. В ходе преследования пограничное сторожевое судно открыло предупредительный огонь в сторону нарушителей. Затем нарушители сбросили в воду имевшийся у них на борту груз и отплыли в обратном направлении, покинув территориальные воды Азербайджанской Республики в Каспийском море.

Груз был извлечен из воды, в ходе досмотра было установлено, что это 23 780 пачек сигарет общей стоимостью около 100 тыс. манатов.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.