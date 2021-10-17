Жирные продукты тоже приносят пользу

Продукты с содержанием жиров укрепляют сосуды, помогают поддерживать красоту и снимать воспаления. Об этом заявила «Вечерней Москве» врач-диетолог Ирина Писарева.

По словам врача, следует обратить внимание на такой продукт, как авокадо. Он на 80 процентов состоит из полиненасыщенных полезных жиров, улучшающих работу сердечно-сосудистой системы. В тоже время авокадо способствует снижению уровня холестерина.

К полезным жирным продуктам, по словам диетолога, относятся также оливковое, кокосовое и льняное масла. Жирная рыба – скумбрия, семга и лосось – содержит омега-3, снижающий воспаление в организме. Кроме того, жирная рыба улучшает состояние ногтей и волос.