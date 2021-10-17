Глава государства пообещал максимально быстро вернуть переселенцев на родные земли

Война уже осталась в истории, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. Мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы своими руками создаем будущее.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Выразив уверенность в том, что все намеченные на предстоящий период цели будут достигнуты, глава государства сказал: «Мы достигнем этих целей, усилим нашу страну, приумножим мощь нашей армии и обеспечим безопасную жизнь азербайджанского народа. Конечно, мы в максимально короткий срок вернем на родные земли переселенцев, которые на протяжении 30 лет жили в страданиях, в том числе моральных страданиях». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.