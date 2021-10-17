Ильхам Алиев коснулся поправок, связанных с национальными праздниками

По моей инициативе Милли Меджлис Азербайджана внес поправки, связанные с национальными праздниками. Считаю, что эти поправки полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Подчеркнув, что основным праздником независимости для нас является день 28 Мая — день образования Азербайджанской Демократической Республики, глава государства сказал: «Сегодня мы, как независимая страна, являемся правопреемниками Азербайджанской Демократической Республики. А 18 октября 1991 года была восстановлена независимость. Принятые поправки положили конец именно этому несоответствию». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.