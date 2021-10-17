Ильхам Алиев гарантирует гражданам возвращение на освобожденные земли

Мы восстановим город Физули и села Физулинского района. За минувший год в этом направлении проделана большая работа. На всех освобожденных землях будет восстановлена жизнь, граждане вернутся к родным очагам.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Рассказав о проделанной за минувший год широкомасштабной восстановительной и созидательной работе, глава государства отметил: «Это очень сложный процесс. Здесь необходимо провести правильное планирование, выполнить работы по разминированию. Среди освобожденных районов Физули является самым загрязненным по количеству мин – заложены более ста тысяч мин. Мы должны проводить все эти работы параллельно» (цитата по АЗЕРТАДЖ).