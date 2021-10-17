Глава государства велел выделить полтора миллиона на проектирование и строительства Физулинского мемориального комплекса

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по проектированию и строительству Физулинского мемориального комплекса».

Cогласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Физулинского мемориального комплекса (Физулинского музея оккупации и мемориального парка, Физулинского музея победы, Физулинского монумента победы и Физулинской площади флага) из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики 2021 года для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий Министерству культуры Азербайджанской Республики предварительно выделено 1,5 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы, а Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.