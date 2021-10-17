Президент Алиев отметил важность освобождения Физули

Освобождение Физули имело очень большое значение в ходе войны, потому что это был крупный населенный пункт. После Джебраила и Гадрута от оккупантов был освобожден третий по величине населенный пункт.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Подчеркнув, что за Физули шли ожесточенные бои, глава государства подчеркнул: «В течение нескольких дней вокруг города проводились серьезные операции. Враг оказывал сопротивление, но, несмотря на это, Вооруженные силы Азербайджана выполнили свою историческую миссию. Когда я сообщил азербайджанскому народу весть об освобождении Физули, то он и, считаю, весь мир увидели, что мы до конца выполним свою славную миссию, и никакая сила не сможет нас остановить». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.