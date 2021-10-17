Ильхам и Мехрибан Алиевы совершили визит в Физулинский район

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Агдам и новой «умной деревни» в селе Довлетярли Физулинского района, разрушенной во время оккупации.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в международном аэропорту Физули.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра управления цифровой подстанцией ОАО «Азеришыг» в Физули.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке Физули, где они посадили деревья.

Глава государства заложил фундамент первых жилых домов.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями местной общественности.

Затем глава государства заложил первый камень в основание мемориального комплекса Физули и города Физули.