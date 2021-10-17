Россия подняла истребитель для сопровождения американского бомбардировщика

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в небо для сопровождения над Японским морем бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

По информации ведомства, нарушения границы России американским стратегическим бомбардировщиком не произошло.

17 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря выявлена приближающаяся к государственной границе страны воздушная цель.

В результате экипаж российского истребителя распознал воздушную цель как B-1B ВВС США.

В связи с чем был поднят МиГ-31, опознавший воздушную целью США и предотвративший нарушение границы. Полет со стороны России организован по международным правилам.