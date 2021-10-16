«Чистый Город» очищает Шушу от оставшегося мусора

ОАО Təmiz Şəhər приступило к очистке города Шуша от твердых бытовых отходов.

В городе Шуша, который был объявлен культурной столицей Азербайджана, уже начались работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду и созданию современной системы экологического и технологического управления твердыми отходами, сообщает Report.

На начальном этапе для проведения уборочных работ в городе была задействована спецтехника и рабочая сила. С улиц убрали непригодный для использования транспорт, проведена уборка различных зданий, отмечают в Təmiz Şəhər:

«Привезено и размещено 200 специальных контейнеров для мусора. Уборку исторических зданий, которые были разрушены во время оккупации, в настоящее время продолжают сотрудники ОАО».

Было отмечено, что перед Təmiz Şəhər, имеющим опыт в сфере управления твердыми бытовыми отходами, стоит важная задача — очистить освобожденный от оккупации город Шуша.