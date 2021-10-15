В ноябре в Азербайджане будет 10 нерабочих дней

В ноябре азербайджанцев ожидают выходные длительностью четыре дня.

8 ноября впервые в Республике будет отмечен День Победы. Вслед за ним нерабочим является День Государственного Флага, а так как 6 и 7 ноября попадают на уикенд, то все четыре дня в календаре будут выходными.

С учетом других выходных дней в ноябре, всего 10 дней будут нерабочими, уточняет «Спутник».

Второго декабря 2020 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня Победы, в соответствии с которым ежегодно этот праздник будет чествоваться 8 ноября. Это день, когда азербайджанская армия взяла под полный контроль город Шушу, что, согласно тексту распоряжения, сыграло значительную роль в победе Азербайджана.

8 ноября добавлено в список праздников в соответствующей статье Трудового кодекса АР и объявлено нерабочим днем.