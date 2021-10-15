На что жалуются абоненты ПО «Азеригаз»

Генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев рассказал о наиболее частых жалобах абонентов в связи с газоснабжением.

По его словам, в ведомство поступают обращения различного содержания: «Поступают обращения в связи с низким давлением подаваемого газа, это в основном случается в зимние месяцы. Но большинство жалоб связано с газификацией жилых массивов. Граждане просят принять меры в связи с газификацией определенной территории. В данном контексте регулярно проводится соответствующая работа. Следует отметить, что с этого года газификация новых жилых массивов осуществляется за счет средств Государственной нефтекомпании Азербайджана», — сказал Руслан Алиев, слова которого приводит «Тренд».

Гендиректор подчеркнул, что в основном газифицируются массивы, расположенные недалеко от магистральных газопроводов: «Это вызвано тем, что на газификацию близких к магистральным газопроводам жилых массивов расходуется меньше средств. Параллельно с этим также газифицируются территории, расположенные на большом расстоянии от указанных газопроводов. Однако на это требуется больше средств и времени», — сказал Алиев.

Он добавил, что газификация квартир семей шехидов и ветеранов осуществляется бесплатно.