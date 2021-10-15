Азербайджан забраковал и уничтожил крупную партию российского картофеля

В продуктах из семенного картофеля, импортируемого из России, обнаружены карантинные вредители, говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Согласно информации, 66,9 тонны семенного картофеля, экспортированного компанией ООО ZE-DENT из РФ, были проверены инспекторами Агентства. В ходе проверки были взяты образцы импортной продукции и исследованы в лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов. Обследование выявило наличие гнили (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) в партии картофеля.

В результате Агентство решило уничтожить партию непригодного для использования семенного картофеля.

В результате мероприятий по обеспечению безопасности пищевых продуктов, ветеринарного и фитосанитарного контроля в Азербайджане с начала года уничтожено 206 тонн мяса и мясных продуктов, 28 тонн рыбной продукции, 665 тонн молока и молочных продуктов, 5018 яиц, 615 тонн алкогольных напитков, 240 тонн сахара, меда и кондитерских изделий из сахара, 317 тонн фруктов и овощей.

Кроме того, в результате более двух тысяч проверок, организованных за девять месяцев текущего года, была ограничена деятельность 218 предприятий, сказал глава ведомства.