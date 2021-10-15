В Карабах отправился первый контейнерный поезд

Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» — ООО «ADY Conteiner» впервые в рамках проекта TURKUAZ осуществляет контейнерные перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Восточно-Зангезурскую экономическую зону — на освобожденные от оккупации территории страны, сообщает Report со ссылкой на компанию.

Поездом доставляется посевная пшеница для осеннего посева.

Первый блок-поезд, состоящий из 28 40-футовых контейнеров, отправился из турецкого региона Текирдаг (Стамбул). Поезд прибудет в Азербайджан до станции назначения, откуда грузы будут перевалены, и на автомашинах доставлены в освобожденные от оккупации Зангиланский и Губадлинский районы.

Проект TURKUAZ — это новый логистический продукт, разработанный «ADY Container» совместно с турецкой «Pasifik Eurasia Logistics» и грузинской «GR Logistics and Terminals».