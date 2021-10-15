В Баку муж зарезал жену

15 октября около 09:00 в прокуратуру Бинагадинского района поступила информация об убийстве Сахилы Джафаровой (1984 г.р.) на территории Бинагадинского района.

Как сообщили в прокуратуре Бинагадинского района, расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что супруг покойной Рамиль Сафаров (1981 г.р.) умышленно убил жену, нанеся ей многочисленные ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Рамиль Сафаров задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.