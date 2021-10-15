Резко похолодает, ожидаются дожди и снег

Обнародованы погодные условия.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 18 по 21 октября ожидаются дожди. Днем 20 октября северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с, порывами до 20-23 м/с. Температура воздуха 20-21 октября снизится на 3-6 градусов по сравнению с прошлыми днями.

В районах Азербайджана 18- 21 октября ожидается нестабильная погода, местами пройдут дожди, в отдельных местах ливни. В горных районах есть вероятность выпадения снега. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с. Возможно повышение уровня воды в реках, ожидаются кратковременные наводнения в некоторых горных реках. Температура воздуха постепенно снизится на 4-7 градусов по сравнению с прошлыми днями.