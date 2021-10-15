В Азербайджане возросло суточное количество заражений коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 1850 случаев заражения коронавирусом, 735 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 498 630 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 476 964 человека вылечились, 6 734 скончались, число активных больных — 14932.

За прошедшие сутки проведено 11 346 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 000 973 теста.