В Баку сохранится теплая погода

Обнародован прогноз погоды на 16 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха составит ночью 14-16° тепла, днем 20-23° тепла, в Баку ночью 14-16° тепла, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем местами возможны дожди. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла, в горах днем 7-12°, днем 13-18° тепла.