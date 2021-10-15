Франция выделила 500 тыс. евро на разминирование освобожденных земель Азербайджана

«Несмотря на неконструктивную позицию Франции в период Отечественной войны, сегодня намерение данной страны принять участие в процессе разминирования на освобожденных от оккупации территориях является важной инициативой с точки зрения ускорения возвращения вынужденных переселенцев в родные дома, обеспечения мира и стабильности в регионе».

Об этом депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента, передает Report.

По его словам, вчера в Азербайджан с визитом прибыла делегация Национальной комиссии по уничтожению противопехотных мин Франции. В состав делегации входят председатель комиссии, генсек, представители МИД и Национальной ассамблеи Франции. Цель визита — обсуждение между соответствующими госструктурами плана мероприятий, включающего такие сферы, как поддержка операций по разминированию между Азербайджаном и Францией, помощь пострадавшим от мин, реализация проектов, касающихся информирования об опасности боеприпасов: «В этой связи ожидается подписание меморандума о взаимопонимании с ANAMA. В рамках ожидающегося меморандума в текущем году на реализацию указанных мероприятий Национальная комиссия Франции выделила 500 тыс. евро».